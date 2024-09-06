Vali Çiftçi, 93 Yaşındaki Latif Ural\'ı Ziyaret Etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 93 yaşındaki Latif Ural'ı evinde ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, güngörmüşlerimizi ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu kez de Soğuk Çermik Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Latif Ural'ı ziyaret eden Vali Çiftçi, Ural'ın hayır duasını aldı. Vali Çiftçi'ye ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Hasan Aykut, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Sosyal Yardımlaşma İl Müdürü Haluk İlhan eşlik etti. - ERZURUM