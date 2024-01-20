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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Aşkale ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Aşkale ilçesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette ilçe yöneticileriyle bir araya geldi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Aşkale ilçesini ziyaret etti
20.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:28
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ara vermeden sürdürdüğü ilçe ziyaretlerinde bugün, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış, doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından biri olan Aşkale ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk ve kurum yöneticileriyle bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, burada Kaymakam Oğuztürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşkale Merkez Camii'nde kılınan Cuma namazı çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Çiftçi onlardan gelen talepleri dinleyerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ardından Aşkale Belediyesine geçen Vali Çiftçi'ye, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde de incelemelerde bulunan Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa İzzet Ersoy, İl Müftüsü Rüstem Can, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger eşlik etti.

Vali Çiftçi, temaslarının ardından akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Aşkale ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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