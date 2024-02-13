Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başarılı öğrencilerle ödül töreninde buluştu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başarılı öğrencilerle ödül töreninde buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başarılı öğrencilerle ödül töreninde buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki başarılı öğrencilerle ödül töreninde bir araya geldi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ve spor alanlarında çeşitli başarılar elde etmiş öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Çiftçi, öğrencileri ve kurum yetkililerini başarılarından dolayı tebrik etti. - ERZURUM

13.02.2024 09:51
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki başarılı öğrencilerimizle ödül töreninde bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ve spor alanlarında çeşitli başarılar elde etmiş öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Çiftçi, öğrencileri ve kurum yetkililerini başarılarından dolayı tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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