Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı\'nda incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman Şehitler Barajı'nda yapılan çalışmaları inceledi. Barajın yapım süreci hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, barajın bu yıl sonunda su tutmaya başlayacağını ve bölgede modern sulama sistemiyle birlikte gelir artışı sağlanacağını belirtti.

25.05.2024 16:42
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Şehitler Barajı'nın yapım süreci hakkında Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

Şehitler Barajı'nda kazı çalışmalarına 2021 yılında başlandığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Barajın yüksekliği yaklaşık 87 metre. Baraj bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak. Yüzde 90'ı biten barajda 12 milyon metreküp su tutulacak. 47 bin dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Modern sulamayla birlikte bölgede yıllık 470 milyon TL. gelir artışı sağlanacak. Bölgemize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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