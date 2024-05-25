Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Narman Şehitler Barajı\'nda incelemelerde bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Şehitler Barajı'nın yapım süreci hakkında Vali Çiftçi'ye brifing verdi.

Şehitler Barajı'nda kazı çalışmalarına 2021 yılında başlandığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Barajın yüksekliği yaklaşık 87 metre. Baraj bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak. Yüzde 90'ı biten barajda 12 milyon metreküp su tutulacak. 47 bin dekar arazi modern sulamaya kavuşacak. Modern sulamayla birlikte bölgede yıllık 470 milyon TL. gelir artışı sağlanacak. Bölgemize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM