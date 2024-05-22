Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Nene Hatun\'u anma mesajı yayınladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin 22 Mayıs Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, Osmanlı Cihan Devleti'nin tarihindeki önemli savaşlarından biri olan, 93 Harbi diye bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Aziziye Tabyası'nda gerçekleştirilen amansız müdafaada göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Nene Hatun'u vefatının 69. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, " 8/9 Kasım 1877 gecesi Ayazpaşa Camii'nin müezzini Abdullah Efendi'nin Aziziye Tabyası'nın Rusların eline geçtiğini ilan etmesi, eli silah tutan herkesi yardıma çağırması üzerine Erzurum halkı, topyekün, birlik içinde düşmana karşı koymuştur. Aziziye Destanı ile tarihe şanlı bir zafer armağan eden Erzurumlular, gösterdikleri bu direniş örneği ile Allahuekber'e, Çanakkale'ye ve Milli Mücadele'ye adeta ilham kaynağı olarak, ordu/millet kaynaşmasının en güzel örneklerinden birini gerçekleştirmiştir." dedi.

"Onlara layık evlatlar olmalıyız"

Aziziye Destanı'nın en önemli isimlerinden biri olan Nene Hatun, küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kundaktaki kızını "Sizi bana Allah verdi, ben de O'na emanet ediyorum." diyerek, cepheden yaralı gelip birkaç saat önce rahmet-i rahmana kavuşan ağabeyinin tüfeğini almış ve tabyaya doğru koşanlar arasına katıldığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, " Düşmanın silah ve mühimmat avantajına rağmen kahraman Erzurumlular; göğüslerinde taşıdığı iman ve inanç gücüyle balta, tırpan, kazma, kürek ve sopalarıyla demir kapıları kırıp içeri girmiş ve göğüs göğüse süren bir mücadelenin ardından Aziziye Tabyası'nı geri almayı başarmıştır. Bu zaferin simge isimlerinden olan Nene Hatun, Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya'nın "Göz kapanır da nuru sönmez bu mumun, Gökten bir ses der gibidir Erzurum'un, Hür halkına çağlarca şefaatçi yeter, Kalbindeki şefkat Nene Hatun kulunun." dizelerinde yer aldığı üzere, gönülleri vatan aşkı ve ferasetiyle dolu olanların yolunu aydınlatmaktadır. Nitekim tarih boyu her badireyi kahramanca atlatmış ve zaferle sonuçlandırmış olan ecdadımız, geleceğimize yön veren bir pusuladır. 1952 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kendisine "3. Ordu'nun Nenesi" ünvanı verilen Nene Hatun, 1955 yılında ülkemizde kutlanan ilk Anneler Günü'nde "Yılın Annesi" seçilerek, 22 Mayıs 1955 tarihinde 98 yaşında Hakk'a yürümüştür. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihimizdeki sayısız şecaat ve kahramanlık destanına bir yenisini ekleyen Nene Hatun, Türk kadınının ülkesi için iftiharla anılacak hizmetlerde önderlik ettiğinin en önemli temsilcilerindendir. Bizler de kahraman analarımız gibi onlara layık evlatlar olarak vatanımızın müdafaası ve ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması için gerektiğinde vazifeye atılmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bu vesileyle başta Aziziye Destanı'nın kahraman anası Nene Hatun olmak üzere tarih boyu ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını ve kanlarını feda eden, ülkemizi kahramanlık hamuruyla yoğurmuş, vatanımız üzerinde kötü emeller besleyenlere fırsat vermemiş olan aziz ecdadımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. diye konuştu. - ERZURUM