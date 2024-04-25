Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi\'yi ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Oltu Belediye Başkanı seçilen Adem Çelebi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve belediye çalışanları Vali Mustafa Çiftçi'yi Oltu Belediyesi önünde çiçekle karşıladı. Daha sonra belediye binasında ilçe ile alakalı gündem konuları konuşuldu ve ardından ilçe gezisi yapıldı. Ziyarette Oltu Kaymakamlığı'na vekalet eden Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'da hazır bulundu. - ERZURUM