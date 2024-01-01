 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nda canlı yayında - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nda canlı yayında

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nun canlı yayın konuğu olarak şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turizm, göç, istihdam, tarım ve hayvancılık gibi konulara değinen Vali Çiftçi, 2024 yılında planlanan projelerin aksamadan devam edeceğini belirtti. Vali Çiftçi, TRT Radyo'nun bölge gündemini ulusal anlamda duyurmasının önemine vurgu yaparak başarı dileklerinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu\'nda canlı yayında
01.01.2024 - 14:24,
Abone Ol

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanan "Bölge Gündemi" programına katılan Vali Çiftçi, şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turizmden düzensiz göçe, istihdam alanlarından tarım ve hayvancılığa kadar önemli konu başlıklarına değinen Vali Çiftçi, 2024 yılında planlanan projelerin aksamadan devam edeceğini söyledi.

Alev Altun'un hazırladığı, Yıldıray Yıldız'ın sunduğu ve Muharrem Bilen'in teknik yönetmenliğini yaptığı "Bölge Gündemi"nin konuğu olan Vali Çiftçi, tüm ülkeye barış, huzur ve hoşgörü dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Vali Mustafa Çiftçi, bölge gündeminin ulusal anlamda duyurulmasında TRT Radyo'nun önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, radyoya yayın hayatında başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum Valiliği, Mustafa Çiftçi, Erzurum, Tarım, Valilik, Yerel Haberler, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nda canlı yayında - Son Dakika


14:51
Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti

Son Dakika
14:51 Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe kaç kişi katıldı? Merak edilen rakam açıklandı
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nda canlı yayında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement