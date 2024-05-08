Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılın Ahisi Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılın Ahisi Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılın Ahisi Sebahattin Sarıkaya\'yı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, terzilik mesleğini 64 yıldır icra eden ve geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası'nda 'Yılın Ahisi' seçilen 75 yaşındaki Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti. Vali Çiftçi, Sarıkaya ile bir araya gelerek sohbet etti ve ardından diğer esnafları da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler diledi.

08.05.2024 11:33
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, terzilik mesleğini 64 yıldır titizlikle icra eden ve geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası'nda "Yılın Ahisi" seçilen 75 yaşındaki Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti.

Hasırhan Pasajı'nda bulunan ekmek teknesinde Sarıkaya ile bir araya gelen Vali Çiftçi, demli çay eşliğinde esnafla sohbet etti. Ardından Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka'yı da ziyaret eden Vali Çiftçi, pasaj içerisinde hizmet veren esnaf dükkanlarını tek tek dolaşarak temiz rızık ve helal kazanç temennisiyle hayırlı ve bereketli işler dileklerinde bulundu. Vali Çiftçi'ye esnaf ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılın Ahisi Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılın Ahisi Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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