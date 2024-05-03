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Erzurumlu minik hafız bölge birincisi oldu.

"Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" uygulayan ve Türkiye'deki 58 okuldan biri olan ve Erzurum'da bulunan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu hizmete başladığı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından bu yana gün geçtikçe hem akademik eğitimde hem de hafızlık eğitiminde önemli başarılara imza atıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasının Erzurum İl Finaline Erzurum Yakutiye Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu adına katılan Hafız Mustafa Efe Uluş, yarışmaya katılan 12 öğrenciyi geride bırakarak İl birincisi olmuştu. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasının Bölge Finaline katılmaya hak kazanan Hafız Mustafa Efe Erzincan'da düzenlenen Bölge Finalinde de 1. olarak, ismini Türkiye Finaline yazdırdı. Hafızlık sürecinde de başarılara imza atan Hafız Mustafa Efe, hafızlık eğitimini 8 ayda bitirdi. - ERZURUM