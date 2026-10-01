Eşbaşkan Ay, husumetli ailelerin barış buluşmasına katıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Özpınar ve Kaya aileleri arasındaki husumetin sonlandırılması amacıyla düzenlenen barış buluşmasına katıldı. Aileler arası iç barışın toplumsal birlik açısından önemine dikkat çeken Eşbaşkan Ay, "Umut ediyoruz ki tüm halklar ve inançlar arasında barışı inşa edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Özpınar ve Kaya aileleri arasındaki husumetin sonlandırılması amacıyla düzenlenen barış buluşmasına katıldı. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki programda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, aileler arasındaki barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şu anda barış ve demokratik toplum sürecindeyiz. Umut ediyoruz ki tüm halklar ve inançlar arasında barışı inşa edeceğiz. Bu amacımıza ulaşabilmek için her şeyden önce kendi iç barışımızı ve ittifakımızı sağlamalıyız. İlk olarak kendi içimizde barışı ve demokratik ittifakı kurmalıyız. Bunun yolu da ister aileler arasında ister aşiretler arasında olsun, bir sorun varsa onları barıştırmaktır. Büyük ittifaklar, küçük ittifaklarla oluşur. Bu yüzden bu adım çok önemli ve çok değerlidir."

Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen bir rol, misyon ve sorumluluk varsa her zaman hazır olduklarını ifade eden Ay, "Barış, tüm insanlığın ortak değeridir. Bütün dinler ve inançlar da barışı insanlara farz kılmıştır. Bu barışın gerçekleşmesinde kimin emeği geçmişse herkesin eline sağlık. Bin kez var olsunlar" diyerek sözlerini tamamladı.