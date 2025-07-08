ESBAV Yönetim Kurulu Üyelerine Kayyum Atandı

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atandı.
ESPAV Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfa kayyum atanmasına yönelik dava açıldı. Ankara'da görülen dava sonucunda vakıftan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 6 üye el çektirildi. Özel Çağdaş Okullarının da bünyesinde bulunduğu vakfa ise Serpil Karaer'in kayyum olarak atandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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