Eşekler birincilik için koştu

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği çerçevesinde geleneksel hale gelen, 'Eşeğe Düz Binme', 'Eşeğe Ters Binme' ve 'En Güzel Gözlü Eşek' yarışmaları yapıldı. Yarışmada birincilik için koşan eşekler ve binicileri renkli görüntüler oluştururken, en güzel gözlü eşeği de temsili Nasreddin Hoca seçti

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü'nce Nasreddin Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi protokol üyeleri, yarışmaya katılacak eşekler ve sahipleri ile halk dansları ekipleri bir kortej yaptı. Yarışlar öncesi şenliğe katılan halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. 13 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 3 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci eşekler son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı'nın eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu.

Eşeğe ters binme yarışında da 3 grupta yapılan yarımada her grubun birincisi son etapta bir kez daha yarışarak birinci belirlendi. Biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırken oldukça güç anlar yaşadılar. Bu yarışmada da Yavuz Demiröz eşeği ile birinci geldi.

Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Temsili Nasreddin Hoca'nın jüri başkanlığı yaptığı yarışmada jüri üyeleri 13 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Temsili Nasreddin Hoca yaptığı açıklamada "Eşeklerin en güzelini seçmek mümkün değil, şimdi birini seçersek öbürleri bana küser. Onun burada eşeği de küstürmemek lazım, onlar benim yol arkadaşım. Benim için hepsi güzel, hepsi makbul ama birini seçmek zorundayız" diye konuştu. En güzel gözlü eşek yarışmasında İbrahim Vanlı'nın eşeği en güzel gözlü eşek seçildi.

Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülleri yarışmayı izleyen, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyelerince verildi.

Yarışmada eşeği en güzel gözlü eşek seçilen Şamil isimli eşeğin sahibi İbrahim Vanlı "Beklemiyordum sürpriz oldu. Elimden geldiğince eşeğime düzenli bir şekilde bakıyorum. Yemini suyunu düzenli veriyorum. En güzel gözlü eşek olduğu için eşeğim benim için daha değerli oldu" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, eşek yarışlarının şenliğin en önemli etkinliklerinden biri olduğuna değinerek "Bu sene eşekten düşen olmadan kazasız belasız bir şekilde yarışmaları tamamladık. Ama eşekten düşse de arkadaşlar 'düşmesem de zaten inecektim" diyorlar ve olayı kurtarıyorlar. Gelecek yıl eşek yarışlarında tekrar buluşmayı diliyoruz" diye konuştu.

Eşeğe ters ve düz binme yarışlarında büyük performans sergileyen bayan binici Tuğba Tekden de "İlk defa yarıştım bence gayet iyiydi. Eşeğe binmek oldukça kolay, herkesin binmesini tavsiye ederim" dedi. Eşek yarışlarını izleyen seyirciler de yarışların heyecanlı ve güzel olduğunu söylerken yarışları keyifle izlediklerini belirttiler.