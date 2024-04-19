Esenler Belediyesi, Dünya Amatör Radyocular Günü\'nde Vatandaşlara Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

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Esenler Belediyesi, Dünya Amatör Radyocular Günü'nde radyoculuğa ilgi duyan vatandaşlara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Vatandaşların mikrofon başına geçtiği programa ilgi yoğun oldu.

Esenler Belediyesi, 18 Nisan Dünya Amatör Radyocular Günü'nde keyifli bir programa ev sahipliği yaptı. Esenler Dörtyol Meydanı'na kurulan sahneyle radyoculuğa ilgi duyan vatandaşların mikrofon başına davet edildiği programa ilgi yüksek oldu. Radyo Esenler programcılarından Umut Kuzkaya ve Musa Ada'nın sunumuyla gerçekleşen programda vatandaşlar, canlı yayın heyecanını deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı.

"Radyo programlarını sadece radyoculuk olarak görmememiz lazım"

Heyecanlarının her sene tazelendiğini aktaran Umut Kuzkaya, "Dünya Amatör Radyocular Günü'nde mesleğe başladığımız ilk günler aklımıza geliyor. Genç kardeşlerimizle radyoya olan ilgi, alaka ve bağlarını konuşup tavsiyelerde bulunduk. Güzel bir sohbet gerçekleştirme imkanı yakaladık. Esenler Belediyesine ve Kültür Müdürlüğüne özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Radyo programlarını sadece radyoculuk olarak görmememiz lazım. Çünkü bu eğitimler iş hayatındaki ilişki ve diyaloglarda özgüven olarak kişiye önemli kazanımlar sağlıyor. Mesleğe sağlam adımlarla başlamanıza yardımcı oluyor. O yüzden radyoculuk büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

"Çok coşkulu bir yayındı"

Oluşturulan bu gençlik ruhuyla heyecanlandığını belirten Musa Ada ise, "Esenler Dörtyol Meydanı'nda bir ilk gerçekleştirildi. Meydanın ortasında dev bir radyo koymak ve onun üzerinde bir yayın gerçekleştirmek inanılmaz coşkulandırdı. Burada bulunan öğrencilerin gelecekte çok büyük işler başaracağına inanıyorum" dedi.

"Eğitimlerle heyecanımı yendim"

Esenler Belediyesi tarafından verilen eğitimler sonucu iki yıldır radyoculuk yaptığını aktaran lise öğrencisi Rumeysa İmam ise, "İlk yayınımda heyecan yaptım ama sonrasında eğitimlerde aldığımız kayıtlar sayesinde alıştım. Şu an eğitimlerini aldığımız için gelecekte radyoculuk konusunda hedeflerim var. Bu etkinlik hem arkadaşlarımız için hem de bizler için ilk adım niteliği taşıyor" dedi. - İSTANBUL