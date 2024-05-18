Esenler Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ından esinlenen sergiye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ından esinlenen sergiye ev sahipliği yapıyor

Esenler Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy\'un Safahat\'ından esinlenen sergiye ev sahipliği yapıyor

Esenler Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserindeki kelimeleri kullanarak tipografi sanatıyla yapılan 'Hatırla' sergisinin açılışına ev sahipliği yapıyor.

18.05.2024 17:46  Güncelleme: 17:48
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Esenler Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserindeki kelimeler kullanılarak dilimizin zenginliklerini tipografi sanatı ile ortaya koyan "Hatırla" sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini bir araya getirdiği Safahat'ı tipografi sanatıyla buluşturan "Hatırla" adlı serginin açılış programına ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılış töreni, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, eserleri sergilenen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Yasin Avcı ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Türk edebiyatında en çok baskısı yapılan eserlerin başında gelen Safahat'taki kelimeler seçilerek Türkçemizin zenginliklerini tipografi sanatıyla ortaya koyan 17 eser, 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Kelimelerin bir ruhu var"

Serginin açılış töreninde konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, kültürümüzde dilin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kelimelerin de bir ruhu vardır. Yaşanmışlığın sonucu ortaya çıkan terimlerdir. Anlam taşıyan sözcüklerdir. Ancak geçmişte kullanılan kelimeler hayatın her anını kuşatan kavramlardı. Eğer hayatı, hiçliği, uzayı ve aklımıza gelebilecek her şeyi yaratan Allah ise kelimeleri de Allah'tan bağımsız düşünemeyiz. Geçmişte bu toplumda yaşayan insanlar kavramları Rableriyle irtibatlı kullanmışlardır. Bu kavramları, bu hayat biçimlerini gençlere de anlatmamız lazım. Onların anladığı dille konuşmalıyız. Onların anladığı dil ise sanat, edebiyat, spor. Bunların arasına koyup da vermeliyiz. Bu hususta teşebbüste bulunan Yasin beyi ve sanatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Derin anlamlar taşıyor"

Eserleri sergilenen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Yasin Avcı ise, "Bazı kelimeler günlük kullanımından daha derin anlamlar taşıyor. Eser kelimesi üzerinden bir tanımlama yapmak istiyorum. Eser kelimesinin manası, aslında bir emek sonrası ortaya çıkan üründür. Daha derin manası ayak izi demektir. Yani bir emek sonrası ortaya çıkmasından ziyade eser, dokunduğumuz her şeydir. Dokunduğumuz her şey olduğu için bu nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dokunduğumuz her şeyde bizden bir iz kalıyor. Bugün ben de bir ayak izini kaydetmek için böyle bir çalışma içerisine girdim. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Safahat' adlı eserinde bulunan 17 kelimeyi tipografi sanatıyla ifade etmeye çalıştım. Serginin açılışına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ından esinlenen sergiye ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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