Esenler Belediyesi\'nden 23 Nisan Uçurtma Şenliği

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Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Uçurtma Şenliği' düzenledi. Minikler neşe içinde Türk bayraklı uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak bayramın tadını çıkardı.

Esenler Belediyesi, Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Uçurtma Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte Türk bayraklı uçurtmalar, Esenler semalarında boy gösterdi. Şenlikte uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturmak için hummalı bir çalışma içerisine giren yüzlerce çocuk, bayramın tadını doyasıya çıkardı. Şenlikte ayrıca miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

"Hayallerimizi gökyüzüne gönderdik"

Şenlikte çok eğlendiğini ifade eden 13 yaşındaki Büşra Deniz, "Okulların tatil olması beni çok mutlu etti. Annemle birlikte şenliğe geldim. Uçurtmalarımızı uçurduk. Hayallerimizi gökyüzüne gönderdik. Uçurtmamı buradan izlemek çok keyifli" diye konuştu.

"Uçurtmaların bayraklı olması çok anlamlı olmuş"

Vesile Kaya ise etkinliğe torunuyla geldiğini kaydederek, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediyemizin bu tür organizasyonlarını severek takip ediyoruz. Uçurtmaların bayraklı olması da çok anlamlı olmuş. Çocuklarımız çok eğlendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL