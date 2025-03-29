Esenler Belediyesi\'nden Bayram Öncesi Ücretsiz Mezarlık Servisi

Esenler Belediyesi, bayram öncesi ilçedeki vatandaşlar için mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağladı. Dörtyol Meydanı'ndan hareket eden araçlarla, Kayabaşı, Yayla, Habibler, Cebeci ve Kilyos Mezarlıkları ziyaret edildi.

Esenler Belediyesi, bayram öncesi vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağladı. Saat 10.30 ve 14.00 saatlerinde Esenler Dörtyol Meydanı'ndan hareket eden araçlarla ücretsiz bir şekilde Kayabaşı, Yayla, Habibler, Cebeci ve Kilyos Mezarlıkları ziyaret edilebildi. Kabir ziyareti yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

"Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca kayıt yaptırarak katıldım"

Yakınının kabrini ziyaret eden Hayriye Güngör, "Her bayram dedemin kabrini ziyaret ederim. Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca kayıt yaptırarak katıldım. Kur'an okudum. Mezarlığındaki çiçekleri suladım. Kaç yaşında olursak olalım, insanın sevdikleri yanında olmayınca bayram buruk geçiyor. Rabbim tüm geçmişlerimizin mekanını cennet eylesin. Hepimizin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL