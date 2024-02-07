Esenler Belediyesi \'Yapay Zeka Atölyesi\'ne ev sahipliği yapacak

Esenler Belediyesi, 2023-2024 Kültür Sanat Sezonunu Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu'ya ithaf ederek 'Yapay Zeka Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak. 6 hafta sürecek atölyede gençler, geleceğin algoritması olan yapay zeka ve güncel teknolojik gelişmelerle ilgili kapsamlı bir eğitim alacak.
Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu'na özel pek çok projeyi hayata geçiren Esenler Belediyesi, gençlerin akıllı teknolojiler hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacıyla "Yapay Zeka Atölyesi" düzenleyecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 6 hafta boyunca alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerin ilk kurunda "Yapay Zeka ve Akıllı Teknolojilerin Temel Kavramları", "Makine Öğrenmesi" ve "Derin Öğrenmeye Giriş", "Veri Ön İşleme, "Görüntü İşleme ve Görsel Tanım", "Doğal Dil İşleme", ve "Yapay Zeka ve Etik" başlıklı uygulamalı interaktif eğitimler verilecek. Program sonunda ise kursiyerlere katılım belgesi verilecek.
Son başvuru tarihi 26 Şubat
Geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızı kolaylaştıran yapay zeka teknolojilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı atölyeye başvurular, 26 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Sınırlı sayıda kontenjana sahip atölyeye başvurular belediyenin web sitesi üzerinden yapılacak. - İSTANBUL
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