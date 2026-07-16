Esenler\'de 15 Temmuz\'un 10. yılında anma yürüyüşü

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden Dörtyol Meydanı'na anma yürüyüşü düzenledi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte yürüyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi. Göksu, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım dedik. Bugün yüz binlerce kardeşimizle birlikte yürüdük" ifadelerini kullandı.

Esenler Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla anma programı düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, 253 şehit anısına 253 metrelik devasa bayrak uzun bir yol boyunca vatandaşların ellerinde taşındı. 7'den 70'e ellerindeki Türk bayraklarıyla binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte tekbir nidaları atılarak birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlayan program Dörtyol Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda ise mehter takımı vatandaşlarla buluştu.

Gerçekleştirilen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler kaymakamı Süleyman Özçakıcı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Meydanda İstiklal Marşı ile başlayan anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bugün yüz binlerce kardeşimizle beraber yürüdük

15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık örneğine değinen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbul'da en fazla şehit veren ilçelerden bir tanesiyiz. Bugün Esenler'deki kardeşlerimize bir çağrıda bulunduk. Dedik ki şehitlerimizin hatırasını unutmayalım, unutturmayalım ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım dedik. Bugün yüz binlerce kardeşimizle beraber yürüdük. Aslında 15 Temmuz bize millet olmanın ne anlama geldiğini, bastığımız yerin toprak olmadığını, vatan olduğunu hepimize yeniden öğreten, yeniden hatırlatan önemli bir tarihi kırılma noktası. Önemli bir hafızamızda yer tutacak olan bizim hikayemiz. Bu ülke üzerinde kim çirkin hesaplar yapıyorsa, kim kötü hesaplar yapıyorsa bilin ki bu millet tarih boyunca sömürge olmamış, bundan sonra da olmayacak. 15 Temmuz'da gelen hainleri tarihin çöplüğüne gönderdiğimiz gibi her geleni tarihin çöplüğüne göndermeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

Unutmayacağız, unutturmayacağız

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz gecesinin daima hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u hatırlayacağız. Uyanık olarak 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için farklı farklı kılıklarda bu milletin geleceğine kast eden her türlü yapıya karşı güçlü ve dirençli bir şekilde inşallah bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanımız bize öncülük etti

Mahmut Alperen Yüksel isimli bir vatandaş ise gerçekleştirilen etkinliğin şehitleri onurlandırdığına değinerek, "Milletimiz açısından gurur verici. Bu kadar birlik beraberlik olmamız, iyisiyle kötüsüyle, yaşlısıyla genciyle, Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle hep birlikte bir arada olmamız bizim için bir gurur. Sağ olsun belediye başkanımız da bize öncülük etti. Bugün için şehitlerimizin anısına bizim yaptığımız, onların yaptığının yanında devede kulak ama böyle onları onurlandırmak için bir şey yaptık. İnşallah güzel olacak" dedi. - İSTANBUL