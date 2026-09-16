Esenyurt Akçaburgaz'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40'a düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Akçaburgaz'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40'a düştü

Esenyurt Akçaburgaz\'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40\'a düştü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yıllardır beklenen okul projesi tamamlanarak eğitime başladı. 16 derslikli Akçaburgaz Halil Fahri Orman Ortaokulu'nun hizmete girmesiyle mahallede sınıf mevcutları 60 kişiden 40 kişiye düşürüldü.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nin yıllardır beklediği okul projesi tamamlanarak eğitime başlandı. Proje ile mahalleye bin 250 öğrencinin eğitim alabileceği 16 derslikli modern bir okul kazandırıldı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nin yıllardır beklediği okul projesi tamamlanarak eğitime başladı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından tamamlanan proje ile mahalleye bin 250 öğrencinin eğitim alabileceği 16 derslikli modern bir okul kazandırıldı.

Akçaburgaz Mahallesi'nde öğrenci yoğunluğu nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha önce aynı binada eğitim alıyor, yaklaşık 4 bin 200 öğrenci ikili eğitim sistemiyle öğrenim görüyordu. Yaşanan okul ihtiyacının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda mahalleye yeni bir eğitim kurumu kazandırıldı. 16 derslikten oluşan Akçaburgaz Halil Fahri Orman Ortaokulu'nun hizmete girmesiyle birlikte mahalledeki eğitim kapasitesi artırılırken, sınıf mevcutları da 60 kişiden 40 kişiye düşürüldü. Yeni okul sayesinde öğrencilerin daha nitelikli, güvenli ve verimli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin önü açıldı.

"Mahallemizin önemli bir ihtiyacı karşılandı"

Akçaburgaz Mahallesi Muhtarı Recep İsenç, yeni okulun mahalle açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. İsenç, "İlköğretim ve ortaöğretim tek okuldaydı. İkinci okulumuz yapıldı. İstanbul Valimiz Davut Gül'e, Esenyurt Kaymakamımız Fatih Çobanoğlu'na ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Akçaburgaz'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40'a düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:53:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Esenyurt Akçaburgaz'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40'a düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement