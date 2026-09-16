Esenyurt Akçaburgaz\'da 16 derslikli okul açıldı, sınıf mevcudu 40\'a düştü

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nin yıllardır beklediği okul projesi tamamlanarak eğitime başlandı. Proje ile mahalleye bin 250 öğrencinin eğitim alabileceği 16 derslikli modern bir okul kazandırıldı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nin yıllardır beklediği okul projesi tamamlanarak eğitime başladı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından tamamlanan proje ile mahalleye bin 250 öğrencinin eğitim alabileceği 16 derslikli modern bir okul kazandırıldı.

Akçaburgaz Mahallesi'nde öğrenci yoğunluğu nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha önce aynı binada eğitim alıyor, yaklaşık 4 bin 200 öğrenci ikili eğitim sistemiyle öğrenim görüyordu. Yaşanan okul ihtiyacının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda mahalleye yeni bir eğitim kurumu kazandırıldı. 16 derslikten oluşan Akçaburgaz Halil Fahri Orman Ortaokulu'nun hizmete girmesiyle birlikte mahalledeki eğitim kapasitesi artırılırken, sınıf mevcutları da 60 kişiden 40 kişiye düşürüldü. Yeni okul sayesinde öğrencilerin daha nitelikli, güvenli ve verimli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin önü açıldı.

"Mahallemizin önemli bir ihtiyacı karşılandı"

Akçaburgaz Mahallesi Muhtarı Recep İsenç, yeni okulun mahalle açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. İsenç, "İlköğretim ve ortaöğretim tek okuldaydı. İkinci okulumuz yapıldı. İstanbul Valimiz Davut Gül'e, Esenyurt Kaymakamımız Fatih Çobanoğlu'na ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a teşekkür ederiz" dedi.