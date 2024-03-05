Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 5 yıllık çalışmalarını anlattı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısında 5 yılda ilçede yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Bozkurt, "Yapılan eksiğiyle gediğiyle aslında hepimizindir. Aslolan arkada husumet bırakmadan bu süreci tamamlamaktır" dedi.
Esenyurt Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Vedalaşma konuşmalarının yapıldığı meclis toplantısında Başkan Bozkurt, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdığı prestijli projeleri ve yaptığı çalışmaları anlattı.
Konuşmasında yapılması planlanan projelerin, gelecek dönemdeki yönetim tarafından tamamlanması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, "Buradakilerin çoğu Esenyurt'un evladı. Dolayısıyla herkes gelecekte Esenyurt'a hizmet edebilmek için, bir söz söyleme hakkına sahip olmak için mücadele etti. Bugün değerli arkadaşlarımızın birbirleriyle ilgili bir şeyler söyleyebiliyor olması, şefkatle birbirimize bakabiliyor olmamız, bunların ifade ediliyor olması bence çok değerli. Aslolan da budur, arkada husumet bırakmadan bu süreci tamamlamaktır" diye konuştu.
"ŞEFKATLE BİRBİRİMİZE BAKABİLİYOR OLMAMIZ ÇOK DEĞERLİ"
Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından yeniden söz alan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Eğrisiyle doğrusuyla yapılan hepimizin başarısı ya da başarısızlığı. Zira bütçesini beraber onayladık, kararların stratejisini beraber belirledik, uygulamalarını beraber yaptık, faaliyet planlarını beraber onayladık. Yapılan eksiğiyle gediğiyle aslında hepimizindir. Siyasetin tansiyonu ve doğası gereği, zaman zaman maksadını aşan cümleler kurulmuş olabilir. Bütün arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum" dedi.
"UMARIM ESENYURTLULAR HAYATTAN ALAMADIKLARI HAKLARINI ALMIŞ OLURLAR"
Yaptığı faaliyet sunumu sonrasında gelecek dönem için temennilerini dile getiren Başkan Bozkurt, şunları söyledi:
"Bugüne kadar bize verdiğiniz destek ve emek için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bizden sonra görevi devralacak arkadaşlar da sonraki 5 yılda alınlarının akıyla, geçmişlerine baktıklarında dolu dolu bir sayfa ile bu işi kapatırlar. Bunun çok zor olmadığını düşünüyorum, zira yolun önemli bir bölümü katedildi. Ben Esenyurt Belediyesi'nin yönetimine talip olan yöneticilerimizin bundan sonraki süreçlerde iyi niyetli olmaları durumunda sorunlarının yüzde 70'inin çözüldüğü bir belediyeyi devralacağını biliyorum. Umuyorum ki bizim yapmak istediklerimizi onlar kısa sürede yaparlar. Hem onlar onore olurlar hem Esenyurtlular bugüne kadar hayattan alamadığı haklarını almış olurlar."
Başkan Bozkurt, toplantı sonunda meclis üyelerine, belediye başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.?
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