Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Küçük Muharrem'e Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Küçük Muharrem'e Bisiklet Hediye Etti

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde küçük Muharrem'e bisiklet hediye ederek verdiği sözü yerine getirdi. Muharrem, bisikletini alarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

04.06.2024 13:33
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer verdiği sözü yerine getirerek, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde küçük Muharrem'e bisikletini hediye etti.

Göreve geldiği andan itibaren spor ve sporculara yönelik faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bu çerçevede küçük Muharrem'e de bisiklet sözü vermişti. Başkan Özer, babası engelli olan küçük çocuğa, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet hediye ederek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen bisiklet tutkunu Muharrem, "Ahmet amcama, beni unutmadığı için ve bu bisikleti aldığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"En büyük hayalim bir bisiklete sahip olmaktı"

"En büyük hayalim bir bisiklete sahip olmaktı" diyen Muharrem Ürün, Başkan Özer'e teşekkür etti. Muharrem sevincini şu sözlerle dile getirdi: "Başkanımız bugün bana bir bisiklet hediye etti. Sadece beni değil, çalışmaları ile onların yanında olacağını söyleyerek buradaki tüm çocukları da mutlu etti. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bisikletimi çok beğendim. Daha önce karşılaştığımızda, Başkanımız bana bisiklet sözü vermişti. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde de bu sözünü yerine getirdi. Bisikletim ile doya doya gezeceğim. Ahmet amcama beni unutmadığı için çok teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Küçük Muharrem'e Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika

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