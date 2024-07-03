Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yeni parklar yapmaya başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yeni parklar yapmaya başladı

Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yeni parklar yapmaya başladı

Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yapımına başlanan parklarla yetişkinler ve çocuklar keyifli vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşacak. Parklarda yeşil alanlar ve spor alanları ön planda tutulacak.

03.07.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Esenyurt Belediyesi tarafından Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yapımına başlanan parklarla yetişkinler ve çocuklar keyifli vakit geçirebilecekleri alanlara kavuşacak.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında dinlenebileceği ve çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği yeşil alanları arttırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından iki yeni parkın yapımına başladı. Atatürk ve Balıkyolu Mahallelerinde yapılan parklarda yeşil alanlar ön planda tutulurken, vatandaşların spor yapabilmesi için egzersiz alanları da kuruluyor.

Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki 1250 metrekare alana sahip park içerisinde spor alanı, fitness alanı, oturma grupları ve yürüyüş yolu yer alırken, Balıkyolu Mahallesi 516. Sokak'taki 260 metrekare alana sahip parkta ise çocuk oyun alanı ve oturma grupları bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk mahallelerinde yeni parklar yapmaya başladı - Son Dakika

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