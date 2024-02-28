Esenyurt Belediyesi Bilim Atölyesi\'nde Özel Çocuklar Bilim Yolculuğuna Çıktı

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Esenyurt Belediyesi tarafından kurulan Bilim Atölyesi'nde özel çocuklar bilim yolculuğuna çıktı. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan Bilim Atölyesi'nde, çocuklara hem Fen Bilgisi dersleri hem de teorik bilgiler verildi.

Çocuklar, alanında uzman öğretmenlerin anlattığı derslerde güneş sisteminden besin zincirine, gezegenlerden asteroitlere kadar birçok konuda bilgi edinirken, yaptıkları deneylerle de öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.

Esenyurt Belediyesi'nde Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Aslı Duygu, çocukların derslerde çok istekli olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYORLAR"

"Çocuklarımız ders işlerken hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bizler de çocuklarımızla iletişim halinde olmaktan çok memnunuz. Onlarla bilime dair dersler işlemek ve geri dönüşler almak çok mutluluk verici bir durum. Burada özel öğrencilerimizi ilk olarak kaynaştırma programına alıyorum. Onlarla fen bilgisi alanında deneyler yapıyoruz. Bu deneyler onlar için hem eğitsel hem de öğretici oluyor. Deneye ve bilime ilgisi olan her öğrenciyi sınıfımda görmek isterim."

Bilim Atölyesi'nde eğitimlerine devam eden Hiranur Demir de "Burada çok güzel deneyler yapıyoruz. Ayrıca uzayla ilgili bilgiler öğrendik. Öğretmenimiz sayesinde burada her şeyi öğrendim. Burada öğrendiklerimizi de not aldık evde tekrar edebilmek için. Ayrıca ben ve arkadaşlarım burada eğlenceli vakit geçirdik. Öğretmenimi çok seviyorum, iyi ki var" dedi.