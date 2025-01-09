Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi, 1 Yılda 432 Bin 907 Çağrıya Cevap Verdi

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Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 1 yılda 432 bin 907 kişi aradı. Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişim ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen merkez, 4 saniye gibi kısa bir cevaplama süresi ile gelen tüm talepleri çözüme ulaştırdı.

Vatandaşlar ile Esenyurt Belediyesi arasında iletişim ağı olan Çağrı Merkezi, 1 yılda 432 bin 907 çağrıya cevap verdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere ileterek çözüm sürecinin sonuna kadar takibini sağladı. Çağrı merkezinin yanı sıra Belediyenin ve Belediye Başkan Vekilinin sosyal medya hesapları ile Whatsapp iletişim hattı üzerinden gelen taleplerde anında sistem üzerinden ilgili birimlere aktarıldı. Kısa sürede çözüme kavuşturulan taleplerle ilgili vatandaşlara bilgilendirmeler de yapıldı.

Ortalama bekleme süresi 4 saniye

Etkili iletişim için diksiyon ve iletişim gibi hizmet içi eğitimler almış, alanında uzman kişilerden oluşan merkezde, talep için belediyeyi arayan vatandaşlara ortalama 4 saniye içerisinde cevap verildi. Bu yönüyle en hızlı ulaşılabilen belediyelerden biri olan Esenyurt Belediyesi, 444 0 411 numaralı çağrı merkezi, 0544 373 69 78 Whatsapp iletişim hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden talep almaya devam ediyor. - İSTANBUL