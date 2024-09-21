Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Engelli Bireylere İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Engelli Bireylere İş İmkanı Sunuyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Engelli Bireylere İş İmkanı Sunuyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), her ay engelli vatandaşlar için düzenlediği mülakatlarla iş arayanları firmalarla buluşturarak istihdam olanakları sağlıyor. Bu ay 20 firmanın katıldığı mülakatta 120 engelli vatandaş iş görüşmesi yaptı.

21.09.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, istihdamda engel tanımıyor. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren merkez, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katıldığı mülakatlarla engelli vatandaşları uygun kadrolarda istihdam ediyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), her ay engelli vatandaşlara özel mülakat düzenliyor. Personel arayan öncü firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirerek binlerce hayata dokunan ESBİM, istihdamda engel tanımıyor. Birimin bu ay engelli bireyler için gerçekleştirdiği mülakata farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20 firma katıldı. 120 engelli vatandaşın firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda belirtilen şartları taşıyan kişiler, uygun kadrolarda istihdam edildi.

"ESBİM varsa istihdam var"

Her ay düzenli olarak engelli mülakatı düzenlediklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Semra Düzcü, "Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatlarıyla istihdam ve emekten yana olan bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün 20 firmamızla görüşme sağladık. Mülakatlara 120 vatandaşımız katıldı. Oryantasyonun ardından vatandaşlarımız firmalarımızla bireysel görüşmeler yaptı. İş bulamayanların yeniden takibini sağlıyoruz. ESBİM varsa istihdam var diyoruz. Tüm Esenyurtlu vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz" dedi.

"Personel ihtiyacımızı ESBİM'den sağlıyoruz"

ESBİM sayesinde nitelikli personel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Gelişim Tekstil İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Başaran, "ESBİM ile sürekli iletişim halindeyiz. Sağ olsunlar bizlere mülakatlarla destek veriyorlar. Burada çalışmak isteyen arkadaşlarla görüşmeler yapıyoruz. Personel istihdamımızı buradan sağlıyoruz. Çok memnunuz. ESBİM'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bizim için çalışıyorlar"

İstihdam merkezinin personel bulma konusunda kendilerine büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Tepe Servis firması İşe Alım Uzmanı Ali Remzi Adar, "Personele ulaşmak artık çok zor. Hatta kariyer portalları yetmiyor. Bunun için bir yere müracaat etmemiz gerekiyordu. ESBİM bu konuda çok kolaylık sağladı. İki buçuk senedir ESBİM ile çalışıyoruz. Mülakatlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Bizim için çalışıyorlar, onlara çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Burada herkes iş bulabiliyor"

Bir yıldır iş aradığını söyleyen Aylin Üçer şöyle konuştu: "ESBİM'e geldikten hemen sonra iş buldum. Sadece benim değil, burada diğer arkadaşlarımın da çok hızlı iş bulduğunu fark ettim. ESBİM'in kuruluşu gerçekten çok önemli. Burada hepimiz iş bulabiliyoruz. Bu yüzden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Engelli Bireylere İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
13:59 Bu en anlamsız tepkidir Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi
13:40 Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu Ülke tarihinin en büyük yangını Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:51 Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı
12:51 AK Parti’li Vahit Kirişci’nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti AK Parti'li Vahit Kirişci'nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:33 İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
12:32 Şatafatlı hayatları geride kaldı Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 10:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Engelli Bireylere İş İmkanı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement