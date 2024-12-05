Esenyurt Belediyesi'nden Ailelere Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Ailelere Danışmanlık Hizmeti

Esenyurt Belediyesi\'nden Ailelere Danışmanlık Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısını desteklemek için uzman sosyologlarla aile bireylerine danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi ilişkiler ve sorunların çözümüne odaklanan bu hizmetten, vatandaşlar Benim Ailem 1 Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nden yararlanabiliyor.

05.12.2024 17:06  Güncelleme: 17:07
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Esenyurt Belediyesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının oluşmasına destek olmak amacıyla uzman sosyologlarla aile bireylerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Esenyurt Belediyesi, ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek ve bireylerin iyi bir psikolojiye sahip olmasını desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti veriliyor. Uzman sosyologlar, bireylere aile içi ilişkileri, toplumsal yaşamla uyumları ve aile içinde yaşanan sorunları çözmeleri noktasında yardımcı oluyor. Vatandaşlar, Benim Ailem 1 Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen danışmanlık hizmetinden randevu alarak faydalanabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Ailelere Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika

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