Esenyurt Belediyesi'nden Anneler Günü Sergisi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Anneler Günü Sergisi

Esenyurt Belediyesi\'nden Anneler Günü Sergisi

Esenyurt Belediyesi'nin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği el işçiliği ürünleri, Anneler Günü Sergisi'nde sergilendi. Serginin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kadınların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

08.05.2024 11:52  Güncelleme: 12:19
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Esenyurt Belediyesi'nin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği el işçiliği ürünler "Anneler Günü Sergisi" ile görücüye çıktı. Serginin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Onların hayatın içinde olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kadınların hayata daha aktif bir şekilde katılarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için başlatılan Esenyurt Belediyesi'ne bağlı el sanatları kurslarında eğitim alan kadınlar sergi düzenledi. Esenyurt bir AVM'de düzenlenen Anneler Günü Sergisi'nde belediye bünyesinde el sanatları kursunda eğitim alan kadın kursiyerlerin el işçiliği ürünleri görücüye çıktı. Serginin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkati çekerek bu tür çalışmaların devam edeceğini ve her daim kadınlara destek olacaklarını belirtti. Atık kağıt çanta, örgü çanta, takı tasarım, gravür (oyma baskı), ahşap boyama, amigurumi (örgü bebek), mefruşat, tokat baskı, seramik, hazır giyim, halı dokuma, panç, kaat'ı sanatı gibi alanlarda hünerlerini konuşturan kadınların sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Hepimizin ilk mimarı annedir"

Serginin açılışını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, aslında sadece bir gün değil her gün, her saat, her saniye annelerimizi ansak yeridir, emeklerini ödeyemeyiz. Kadın fedakardır, yüreklidir, diğerkamdır. Hepimizin ilk mimarı annedir. Bir toplumun iyi ya da kötü olması, ileri ya da geri gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi de kadınlardır. Bu yüzden kadınlar kırmızı çizgimizdir. Onların hayatın içinde olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok emek isteyen bir süreç"

"Anneler Günü" sergisinde çalışmaları sergilenen kursiyer Kevser Doğramacı, "Bu sergiyi anneler günü için hazırladık. Sene sonunda biten çalışmalarımızı bu sergi ile vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Çok emek isteyen bir süreç, aylarca hazırlanıyoruz" dedi.

Sergiyi gezerek çok beğendiğini belirten Sade Taşkın, "Gezdim sergiyi ve çok güzel el işçiliği ürünler var. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sergide ise en çok ilgimi çeken tablolar oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Anneler Günü Sergisi - Son Dakika

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