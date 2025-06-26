Esenyurt Belediyesi'nden Cem Evlerine Temizlik Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Cem Evlerine Temizlik Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden Cem Evlerine Temizlik Desteği
26.06.2025 15:29  Güncelleme: 15:33
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Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelindeki Cem evlerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağladı.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki Cem evlerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İbadet alanları detaylı şekilde temizlenerek, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmeleri sağlandı.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçe genelindeki Cem evlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Cem evlerinin iç ve dış alanları, ibadet alanları, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi. Çalışmalar kapsamında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı alanlarda hijyen ön planda tutulurken, çevre düzenlemeleri de titizlikle yapıldı. Toplumsal dayanışma ve inançlara saygı anlayışıyla gerçekleştirilen bu hizmetle, vatandaşların Muharrem ayını sağlıklı ve temiz ortamlarda geçirmesi amaçlandı. Esenyurt Belediyesi, farklı inançlara yönelik hizmetlerini sürdürerek ilçede yaşayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam ediyor.

"Çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz"

Belediye yetkilisi Yılmaz Yıldırım, Esenyurtlu vatandaşların rahat ve temiz bir alanda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: " Cami, mescit, cemevi gibi dini kurumlarda halı yıkama ekibimiz ve mobil temizlik ekibimizle düzenli olarak hizmet veriyoruz. Mevcut yapılan işler kapsamında alan içerisindeki halılar elektrik süpürgesiyle süpürülüyor, camların iç ve dış temizliği yapılıyor. Yemekhanelerde masa ve sandalyelerin silinmesi gibi detaylı temizlikler gerçekleştiriliyor. Görevli odaları da temizleniyor. Esenyurt Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Cem Evlerine Temizlik Desteği - Son Dakika

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