Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Bakım Hizmeti

Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Bakım Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, evde kişisel bakım ve kuaför hizmeti sunarak, engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor. Profesyonel ekipler, bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını gidermek için evlerinde hizmet veriyor.

19.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, kendi ihtiyacını karşılayamayan engelli ve yaşlı vatandaşlara "Evde Kuaför ve Kişisel Bakım" hizmeti ile destek vererek hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, "Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti" ile vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, hizmet kapsamında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların evlerine giderek kişisel bakımlarını sağlıyor. Vatandaşın yaşam kalitesini artırıp ailelerine destek sağlamayı hedefleyen belediye ekipleri, ücretsiz kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, banyo, saç yıkama, sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.

"Hayır dualarını alıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Kişisel Bakım Hizmetleri görevlisi Canan Dağ çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlarımıza, ekip arkadaşlarımızla birlikte evlerinde saç kesimi, sakal kesimi, tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca banyo ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu hizmeti vatandaşın sağlık durumuna göre haftada bir ya da on beş günde bir sağlıyoruz. Vatandaşlarımız verdiğimiz bu hizmetten memnun. Biz de işimizi severek yapıyoruz ve hayır duası alıyoruz. Hem görevimizi yerine getiriyoruz hem de manevi olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Kuaför, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkeste uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.