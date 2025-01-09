Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Desteği

Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla asansörlü hasta nakil araçları ile ücretsiz ulaşım desteği sunuyor. Bu hizmet, ihtiyaç sahiplerinin hastanelere götürülüp tedavi sonrası evlerine bırakılmasını kapsıyor.

09.01.2025 16:13  Güncelleme: 16:23
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Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor. Asansörlü hasta nakil araçlarıyla evlerinden alınarak hastanelere götürülen vatandaşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlılara asansörlü hasta nakil hizmeti veriyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor. Hizmet kapsamında kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlar, evlerinden alınarak tedavi olacakları hastanelere götürülüyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden evlerine bırakılıyor. Belediyenin başarılı bir şekilde yürüttüğü bu hizmet, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Randevu sistemi ile verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne ulaşarak randevu alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Desteği - Son Dakika

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