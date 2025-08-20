Esenyurt Belediyesi\'nden Özel Bireylere Eğitim Desteği

Esenyurt Belediyesi, özel bireylerin toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla farklı alanlarda eğitimler düzenliyor. Bu eğitimlerle katılımcıların hem fiziksel gelişimleri hem de sosyal becerileri destekleniyor.

Esenyurt Belediyesi, özel bireylerin toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla farklı alanlarda eğitimler düzenliyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Sanat Atölyesi, özel bireylerin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Atölyede gerçekleştirilen müzikal çalışmalar, katılımcıların hem sosyal becerilerini geliştirmelerine hem de müzikal yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor. Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda, özel bireyler farklı enstrümanları çalma fırsatı buluyor. Böylece katılımcılar, akranlarıyla eşit şartlarda yeteneklerini geliştirme imkanına kavuşuyor. Esenyurt Belediyesi'nin Engelsiz Sanat Atölyesi, özel gereksinimli bireylerin sanatsal üretime katılımını artırarak onların toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını hedefliyor. - İSTANBUL