Esenyurt Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı

Esenyurt Belediyesi\'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı

Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde okula giden öğrencilere ve işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını sergiledi. Mobil ikram araçları ile yapılan dağıtımlar büyük beğeni topladı.

10.02.2025 14:27  Güncelleme: 14:32
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Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde okula giden öğrencilere ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçiren Esenyurt Belediyesi, bu kez soğuk kış günlerinde işe ve okula yetişmeye çalışan Esenyurtular ile hastanelerde yakınları için bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçenin farklı noktalarına kurulan mobil ikram araçları ile dışarıda olan vatandaşlara sıcak çorba ve ikramlar dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde yapılan ikramlar, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu meydanlar ve hastane önlerinde çorba dağıtan ekipler, işe giden vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulunurken, hasta yakınlarına da acil şifalar diledi.

Yetkililer, ilçede ilk kez yapılan uygulamanın haftanın beş günü farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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