Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Esenyurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kilo kontrolü yapmalarını ve sağlıklı beslenme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak için diyetisyen hizmeti sunuyor. Ücretsiz olarak verilen hizmetle, kişiye özel diyet programları hazırlanıyor ve psikolojik destek de sağlanıyor.

16.12.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nin verdiği diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar kilo kontrolü yaptırarak doğru beslenme yöntemlerini öğreniyor.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşaması ve gelişimine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, belediye bünyesinde görev yapan diyet uzmanlarından randevu alarak hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Aşırı kilo problemi ya da kilo alamama gibi sorunlar yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan detaylı tarama ve tahlillerin ardından başlayan süreç kişiye özel hazırlanan diyet programı ile devam ediyor. İdeal kiloya ulaşana kadar devam eden tedavi sürecinde metabolizma yaşı, yağ, kas ve kemik durumu gibi ölçümler yapılarak vatandaşlar sağlıklı yaşam hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca, kilo probleminin altında yatan psikolojik sebeplerin tespit edilmesi durumunda, hastalar belediye bünyesindeki uzman psikologlara yönlendirilerek daha kapsamlı bir destek sunuluyor. Vatandaşlar, haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde verilen diyetisyen hizmetinden faydalanmak için 444 0 411 numaralı telefonu arayarak randevu alabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Diyetisyen, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.