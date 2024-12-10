Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi\'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Esenyurt Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz evde temizlik hizmeti sunuyor. Temizlik ekipleri, hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla geniş kapsamlı temizlik yaparak evleri sahiplerine pırıl pırıl bir şekilde teslim ediyor.

10.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Esenyurt Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmeti veriyor. Belediyenin temizlik ekipleri tarafından yapılan dip köşe temizlik sonrası evler sahiplerine hijyenik bir şekilde teslim ediliyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Çalışma çerçevesinde hazırlanan ekipler, yapılan incelemeler sonucunda maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde geniş kapsamlı temizlik yapıyor. Gittikleri adreslerde camlardan koltuklara, kapılardan dolaplara tüm alanları silip süpüren ekipler, dip köşe temizlik yaparak evleri sahiplerine pırıl pırıl bir şekilde teslim ediyor. Vatandaşlar bu hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür ederken, yetkililer ise buna benzer hizmetlerin devam edeceğini ifade ediyor.

Esenyurt Belediyesinin "Evde Temizlik" hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 411 numaralı telefonu arayarak, Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Temizlik Hizmeti - Son Dakika

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