Esenyurt Belediyesi'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara Şefkat Eli - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara Şefkat Eli

Esenyurt Belediyesi\'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara Şefkat Eli
01.06.2025 11:12  Güncelleme: 11:17
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Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı Birimi, 'Şefkat Makası' projesi ile Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocuklara ücretsiz tıraş ve kişisel bakım hizmeti sundu. Proje ile çocukların sosyal hayata güvenle katılmaları amaçlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı Birimi, "Şefkat Makası" projesi kapsamında ilçe genelindeki yetim ve öksüz çocuklara şefkat eli uzattı. Yetkililer, Kurban Bayramı öncesi çocuklara ücretsiz tıraş ve kişisel bakım hizmeti sundu.

Esenyurt Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Tebessüm Durağı Birimi'ne bağlı ekipler, 'Şefkat Makası' projesi kapsamında ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklara yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bayram öncesi çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve sosyal hayata güvenle katılmaları amacıyla başlatılan projede, kız çocuklarının saç kesimi talepleri doğrultusunda yapılırken, erkek çocukların tıraşları da hijyenik koşullarda uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturan etkinlikte, kişisel bakımın yanı sıra moral ve motivasyon desteği de sunuldu. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, benzer projelerin önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti. Ekipler, Kurban Bayramı'na kadar gruplar halinde bakım hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, amaçlarının çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu vurguladı.

"Yetim ve öksüz çocuklarımız için farklı projeler yürütüyoruz"

Tebessüm Durağı Birimi görevlisi Yağmur Kabakçı, buna benzer projelerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, "Birim olarak her hafta yetim ve öksüz çocuklarımız için farklı projeler yürütüyoruz. Bu haftaki projemizde, bayram öncesi çocuklarımızın kişisel bakımlarını gerçekleştirdik. Kız çocuklarımızın saçlarını kendi isteklerine göre kestirdik, erkek çocuklarımızın ise tıraşlarını yaptırdık. Bugün onlar için buradayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayram öncesinde grubumuzda yer alan tüm çocuklarımızın kişisel bakımlarını tamamlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Yetim ve Öksüz Çocuklara Şefkat Eli - Son Dakika

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