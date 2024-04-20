Esenyurt Belediyesi Sokakları Estetik Bir Görünüme Kavuşturuyor

Yerel

Esenyurt Belediyesi, ilçede tahribata uğramış refüj ve kavşakların boyamasını ve onarımını yaparak sokakları estetik bir görünüme kavuşturuyor.

İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Esenyurt Belediyesi, rotasını Yeşilkent Mahallesi, Ahmet Arif Caddesi'ne çevirdi. Belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdüren belediye, yol bordürü uygulaması yapmanın yanı sıra refüjlere de boyama işlemi gerçekleştirdi. Esenyurt halkının rahat ve güvenilir bir şekilde seyahat etmesi ve sokakları estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmaları ilçe geneline yaydıklarını ifade eden belediye yetkilileri, bu ve benzer çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"Sürücülerin kavşakları fark etme durumu artıyor"

Belediye bünyesinde yol planlama ve trafik şefi olarak görev yapan Yakup Mehmetçik, çalışmaları ilçe geneline yayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu an devlet hastanesi kavşağında, yeni adıyla Yaşar Kemal Meydanı'ndaki büyük kavşakta bordür boyama çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda sürücülerin sağlıklı ilerleyebilmesi için refüj boyamalarını da yeniliyoruz. Bu çalışmayla bordürler, refüjler ve kavşaklar hem estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşuyor hem de trafikteki sürücülerin kavşakları fark etme durumu artıyor. Bu çalışmalarımızı Esenyurt geneline yayarak hızlı bir şekilde yolları yenileyeceğiz." - İSTANBUL