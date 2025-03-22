Esenyurt Belediyesi Yetim Çocuklar İçin Berberlik Hizmeti Sunuyor

Esenyurt Belediyesi, Şefkat Makası Projesi ile yetim çocuklara berberlik hizmeti vermeye başladı.

Esenyurt Belediyesi tarafından, Şefkat Makası Projesi ile yetim çocuklara berberlik hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında, ilçedeki yetim çocukların saç tıraşları ve kişisel bakımları, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanıyor. Ailelerle görüşerek çocukların ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, Esenyurt genelindeki berberlerin desteğiyle bu hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor. "Dayanışmayla güçlenelim, yetimleri gülümsetelim" ilkesiyle hareket eden belediye yetkilileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çocukları bayrama hazırlayarak yüzlerini güldürdü. Yetkililer, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerle sosyal yardımlaşma çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtirken, aileler de bu anlamlı proje için Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyor.

"Gönüllü berberlerimize teşekkür ediyoruz"

Proje ile daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Ayfer Alıcı, "Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlattığımız Şefkat Makası projesi ile bizler için kıymetli olan yetim çocuklarımızın kişisel bakımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Gönüllü berberlerimizle bayram öncesinde ve her ay düzenli olarak çocuklarımızın kuaförlük hizmetinden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu süreçte bize destek veren gönüllü berberlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL