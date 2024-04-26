Esenyurt Belediyesi Yollara Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollara asfalt kaplama çalışması yaparak vatandaşların rahatça seyahat etmelerini sağlarken mahalleleri de yenilenmiş ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Esenyurt Belediyesi, Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt serim çalışmaları yaptı. Gelen talep ve önerileri de dikkate alarak Esenyurt'un dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren ekipler, hem vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor hem de mahalleleri yeni ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise benzer çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

"Vatandaşlarımız rahat bir şekilde seyahat edebilecek"

Esenyurt Belediyesi yol bakım onarım şefliğinde kontrol mühendisi olarak görev yapan Ozan Bahadır, Esenyurtlu vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt çalışması yapıyoruz. Bu sokakta vatandaşlarımız, yol rampa olduğundan dolayı çıkarken zorlanmaktaydılar. Bu nedenle bizler de desenli asfalt çalışmamızı yaparak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahat etmelerine katkı sunmuş olduk. Esenyurt genelinde yol bakım çalışmalarımız 7/24 esasına dayalı olarak devam edecektir." - İSTANBUL