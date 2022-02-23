Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor - Son Dakika
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Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor

23.02.2022 00:57
Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama desteğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama kaplarını yeniden dolduruyor. Besleme alanlarının temizliğini de yapan ekipler, sağlık sorunu olan hayvanları barınaklara götürerek tedavilerini sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Muhammed Ensari Yolcu: "Bölgemizde besleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yenisini ekleyerek Esenyurt'un bütün bölgelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah'ın dilsiz kulları için sahadayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt can dostlarımızı unutmuyor - Son Dakika


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