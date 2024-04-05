Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti

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Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, ilk resmi ziyareti Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu yaptı. Başkan Özer'i makamında ziyaret eden Çobanoğlu, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Ziyaretinden dolayı Çobanoğlu'na teşekkür eden Başkan Özer, "Şeref verdiler. Kendisiyle seçim sürecinden önce tanıştık. Esenyurt için böyle bir mülkü idare amirinin olması büyük şans" dedi.

"ESENYURT HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Görüşmede seçimlerle ilgili de konuşan Başkan Özer, "Seçimleri demokratik bir olgunlukla, adeta bir şölen havası içerisinde gerçekleştirdik. Halk sözünü söyledi, kararını verdi. Seçime giren bütün adaylara ve ilçe başkanlarına olgunluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Esenyurt halkına teşekkür ediyorum; hem olgunluklarından hem de bize verdikleri destekten dolayı. Seçimin başta Esenyurt'umuz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de bundan sonraki süreçte ilçemiz için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.