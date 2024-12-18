Esenyurt'ta 364 Bin Metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın Açılışı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 364 Bin Metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Esenyurt\'ta 364 Bin Metrekarelik Mimar Sinan Parkı\'nın Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Esenyurt’un en büyük yeşil alan projesi olan Mimar Sinan Parkı'nın ilk etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Park, çocuk oyun alanları, spor alanları ve seralar ile zenginleştirilecek. Açılışı için gün sayılıyor.

18.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:24
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Esenyurt'un 364 bin metrekarelik en büyük yeşil alan projesi açılış için gün sayıyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy Mimar Sinan Parkı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Esenyurt Belediyesi'nin, BOTAŞ boru hattı üzerinde yapımına başladığı 364 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın ilk etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle yapımı hız kazanan proje içerisinde; Çocuk oyun grupları, spor alanı, oturma alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, köpek gezdirme alanı ve kafeterya yer alıyor. İlçenin en büyük yeşil alan projesinde ayrıca vatandaşların çiçek yetiştiriciliği yapabileceği açık ve kapalı seralar da bulunuyor. Her yaştan vatandaşın keyifli bir şekilde vakit geçirebilmesi için tasarlanan park tamamlandığında, ilçenin yeşil alan ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak.

Parkların sayısı artacak

Mimar Sinan Parkı'nı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Vekili Aksoy, ilk etabın kısa süre içerisinde hizmete açılacağı müjdesini verdi. Aksoy, "364 bin metrekarelik park projemiz 3 ayrı etaptan oluşuyor. Birinci ve ikinci etaplarda çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah çok kısa bir sürede Esenyurt'a nefes aldıracak projemizin açılışını yapacağız. İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanların sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 364 Bin Metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nın Açılışı İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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