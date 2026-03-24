Esenyurt Belediyesi\'nden paket ders sistemiyle 6 bin 396 öğrenciye destek

24.03.2026 14:44  Güncelleme: 14:48
Esenyurt Belediyesi, 'Paket Ders Sistemi' ile 7-14 yaş aralığında toplam 6 bin 396 öğrenciye düzenli eğitim imkanı sunarak akademik başarılarını artırmayı hedefliyor. Sistem, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde eğitim alan toplam 6 bin 396 öğrenciye düzenli ve planlı eğitim imkanı sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Paket Ders Sistemi" ile binlerce öğrenciye ulaşmayı sürdürüyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlayan sistem kapsamında, ilçe genelindeki bilgi evleri ve gençlik merkezlerinde eğitim alan toplam 6 bin 396 öğrenciye düzenli ve planlı eğitim imkanı sunuluyor.

7-14 yaş aralığındaki, ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar olan öğrencileri kapsayan sistemle birlikte ana branş dersleri, entegre ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla işleniyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından belirlenen kitap ve materyaller sayesinde tüm öğrenciler için eşit standartlarda, sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

Eğitim modeline ilişkin yapılan açıklamalarda; öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geliştirilen sistem, Yeni Maarif Eğitim Programı ile de uyumlu şekilde uygulanıyor. Eğitim sürecine velilerin de aktif katılımı sağlanırken, düzenli gerçekleştirilen toplantılarla öğrencilerin gelişimi yakından takip ediliyor.

Eğitim sistemine teknolojik altyapı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde hayata geçirilen Paket Ders Sistemi, teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Bu yıl ilk kez akıllı tahta sistemiyle desteklenen eğitimler sayesinde öğrenciler daha interaktif ve verimli bir öğrenme deneyimi yaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

