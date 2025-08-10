Esenyurt\'ta açık hava etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği açık hava etkinlikleri, animasyon gösterilerinden müzik dinletisine, nostaljik sinema keyfinden ikramlara kadar dolu dolu geçti. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli bir akşam yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, yaz akşamlarını renkli ve keyifli hale getirmek amacıyla düzenlediği açık hava etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen program, birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleriyle başladı. Animasyon, illüzyon ve kukla gösterilerinin yanı sıra palyaço ve yüz boyama aktiviteleri, miniklere unutamayacakları anlar yaşattı.

Gecenin devamında sahneye çıkan sanatçılar, müzik dinletisiyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliğin finalinde ise Türk sinemasının efsane yapımlarından "Süt Kardeşler" filmi açık havada seyirciyle buluştu. Yıldızlar altında film izleyen vatandaşlar, hem nostalji yaşadı hem de aileleriyle birlikte yaz akşamının tadını çıkardı.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak sunulduğu gecede, Esenyurt Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Vatandaşlar, etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Esenyurt'ta benzer etkinlikler yaz boyunca hız kesmeden devam edecek. - İSTANBUL