Esenyurt'ta Bayram Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Esenyurt'ta Bayram Temizliği

Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokakları temizleyerek vatandaşların rahat bir bayram geçirmelerini sağlıyor. İbadethaneler de detaylı bir temizlikten geçirildi.

15.06.2024 09:19
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Esenyurt'ta hem ibadethaneler hem de cadde ve sokaklar vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için hazırlandı. İlçede çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak, ibadethaneleri dip köşe temizledi.

Esenyurtluların daha temiz bir ilçede yaşaması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe sakinlerinin bayramlarını hijyenik bir ortamda geçirebilmesi için aralıksız çalışan ekipler, süpürülen cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı. Mobil temizlik araçlarıyla yapılan çalışmalarda ayrıca koku ve haşere sorununun önüne geçmek için çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Temizlik ekipleri, çalışmaların kurban kesim alanları da dahil olmak üzere tüm ilçede aralıksız devam edeceğini açıkladı.

İbadethaneler dip köşe temizlendi

Belediye ekipleri kılınacak bayram namazı öncesi ilçe genelindeki ibadethanelerde de detaylı temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı.

"Halk sağlığı en öncelikli meselemiz"

Temizlik çalışmalarını yerinde denetleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Halkın sağlığı en öncelikli meselemiz. Bütün çabamız vatandaşlarımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak. Bunu gerçekleştirebilmek için 650 kişilik bir temizlik ekibiyle çalışıyoruz. Şu anda alanda 310 tane temizlik personelimiz cadde ve sokakları süpürüyor, diğer ekibimiz de çöplerin toplanması ve taşınması çalışmalarında görev alıyor. Ben ilçemizin temizliği için gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek Esenyurtluların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Bayram Temizliği - Son Dakika

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