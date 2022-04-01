Esenyurt'ta camiler Ramazana hazırlanıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta camiler Ramazana hazırlanıyor

01.04.2022 00:57
Esenyurt'ta camiler Ramazana hazırlanıyor

Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Ramazan dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

Esenyurt'ta düzenli olarak ibadethanelerin temizliğini sağlayan Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Ramazan dolayısıyla ilçedeki tüm cami ve mescitleri dip köşe temizledi.

Esenyurt Belediyesi, 'On Bir Ayın Sultanı' olan Ramazan Ayı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yerine getirmesi için ilçedeki ibadethaneleri dip köşe temizliyor. Esenyurt genelindeki cami ve mescitlerde vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri için cami avlusu, şadırvan, mihrap, kürsü, minber, halı, kapı, pencere ve ayakkabılık gibi alanlar temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Temizlik çalışması Ramazan boyunca devam edecek

Ramazan Ayı boyunca ibadethanelerde temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü Görevlisi Hakan Esensoy: "İbadethane temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Dönüşümlü olarak yaptığımız temizlik çalışmaları, Ramazan boyunca insanlarımız temiz ve güzel bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilsinler diye yoğunlaştı" dedi. - İSTANBUL

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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta camiler Ramazana hazırlanıyor - Son Dakika


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