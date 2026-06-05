Esenyurt'ta 35 bin lirasını çöpe atan vatandaşın imdadına temizlik personeli yetişti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 35 bin lirasını çöpe atan vatandaşın imdadına temizlik personeli yetişti

Esenyurt\'ta 35 bin lirasını çöpe atan vatandaşın imdadına temizlik personeli yetişti
05.06.2026 17:33  Güncelleme: 17:53
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Esenyurt'ta bir vatandaşın dalgınlıkla çöpe attığı 35 bin lira nakit para ve cüzdanı, belediye temizlik ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaşın dalgınlık sonucu çöpe attığı para ve cüzdanı, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden Saadettin Musullu, sabah işe gitmek üzere evden çıkarken kredi kartı borcunu ödemek için hazırladığı 35 bin lira nakit para ile cüzdanını poşete koydu. Aynı anda evdeki çöp poşetlerini de yanına alan Musullu, dalgınlıkla para ve cüzdanının bulunduğu poşeti çöplerle birlikte konteynere attı. Bir süre sonra para ve cüzdanının yanında olmadığını fark eden Musullu, konteynerlerin bulunduğu alana geri döndü. Ancak bu sırada Esenyurt Belediyesi temizlik ekipleri çöpleri toplamıştı. Durumu belediye personeline bildiren vatandaş, çöp toplama aracını takip ederek Esenyurt Belediyesi Çöp Aktarma Merkezi'ne geldi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın mağduriyetini gidermek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı ve belediye personeli tarafından detaylı bir arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan titiz çalışma sonucunda içerisinde 35 bin lira nakit para, kimlik, ehliyet, kredi kartları ve kişisel eşyaların bulunduğu poşet bulundu. Bulunan para ve cüzdan, zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

"Büyük bir özveriyle arama yaptılar"

Yaşadığı olayın ardından büyük mutluluk duyduğunu belirten Saadettin Musullu, "Sabah evden çıkarken kredi kartı borcumu ödemek için hazırladığım parayı ve cüzdanımı yanlışlıkla çöpe attım. Durumu fark edince belediye ekiplerine ulaştım. Sağ olsunlar büyük bir özveriyle arama yaptılar ve tüm eşyalarımı eksiksiz şekilde bulup teslim ettiler. Başta belediye başkanımız olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşımıza ait para ve cüzdanı bularak kendisine teslim ettik"

Evsel Atık Hareket Amiri Adil Kesik ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çöp toplama sırasında şoför arkadaşımız bir vatandaşın para ve cüzdanını yanlışlıkla çöpe attığını bildirdi. Hemen gerekli yönlendirmeleri yaptık. Vatandaşımız da aracı takip ederek aktarma merkezimize geldi. Burada aracı boşalttık ve personelimizin desteğiyle detaylı bir arama gerçekleştirdik. Yapılan çalışma sonucunda vatandaşımıza ait para ve cüzdanı bularak kendisine teslim ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Esenyurt, Olaylar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 35 bin lirasını çöpe atan vatandaşın imdadına temizlik personeli yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 35 bin lirasını çöpe atan vatandaşın imdadına temizlik personeli yetişti - Son Dakika
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