Esenyurt\'ta Modern Hayvan Bakımevi Projesi Tamamlanmak Üzere

Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yapımına başlanılan hayvan bakımevinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 bin 900 metrekarelik alanda kurulan barınak, 550 köpeğe ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlandı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un ilçenin sokaklarını daha güvenli hale getirmek ve sokak hayvanlarının daha sağlıklı şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla Orhangazi Mahallesi'nde yapımını başlattığı hayvan bakımevinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 bin 900 metrekarelik alanda kurulan barınak, 550 köpeğe ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlandı.

Barınak, 11 ayrı bölümden oluşurken içinde tedavi ünitesi, otomatik suluklar ve mamalıklar gibi modern donanımlar da bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Esenyurt sokakları güvenli hale gelecek hem de sahipsiz hayvanlara sağlıklı bir yaşam alanı sunulmuş olacak.

Sokak hayvanları doğal ortamında yaşamlarını sürdürecek

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Arif Emre Güven, "Belediyemize ait doğal bir hayvan bakımevi inşa ediyoruz. Mevcut Akçaburgaz Mahallesi'ndeki barınağımızın kapasitesini artırmak amacıyla bu projeyi başlattık. Orada ameliyat ve tedavi süreci tamamlanan hayvanlar burada doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürecek. Ayrıca burada da tedavi işlemleri yapılabilecek. Otomatik suluk ve mamalıklar ile hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Esenyurt'un sokaklar daha güvenli hale gelecek

Öte yandan, Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle, Çatalca ilçesinde 75 dönümlük bir arazi üzerinde daha geniş kapsamlı bir doğal yaşam alanı oluşturulması da planlıyor. Bu projeyle birlikte, sahipsiz hayvanların doğaya daha yakın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları hedefleniyor. - İSTANBUL