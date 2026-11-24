Esenyurt'ta muhtarlar toplantısına İstanbul Valisi Davut Gül başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki Esenyurt'taki muhtarlar toplantısına 43 mahalle muhtarı ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ihtiyaç ve taleplerle öncelikli sorunlar ele alındı; eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlikte koordinasyonun süreceği belirtildi.
İstanbul Valisi Davut Gül Esenyurt'ta muhtarlarla bir araya geldi. Programa, 43 mahalle muhtarı ve ilçede görev yapan kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Esenyurt'un daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Esenyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 43 mahalle muhtarı ve ilçede görev yapan kurum müdürleri katıldı.
Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve talepleri, ilçenin öncelikli sorunları ve devam eden yatırımlar ele alındı. Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi. Toplantıda, Esenyurt'un daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.
Toplantı öncesinde ziyaretlerde bulundular
Muhtarlar toplantısı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şubesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde dernek temsilcileriyle bir araya gelen heyet, talep ve önerileri de dinledi.
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