İstanbul Valisi Davut Gül Esenyurt'ta muhtarlarla bir araya geldi. Programa, 43 mahalle muhtarı ve ilçede görev yapan kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Esenyurt'un daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Esenyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 43 mahalle muhtarı ve ilçede görev yapan kurum müdürleri katıldı.

Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve talepleri, ilçenin öncelikli sorunları ve devam eden yatırımlar ele alındı. Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi. Toplantıda, Esenyurt'un daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Toplantı öncesinde ziyaretlerde bulundular

Muhtarlar toplantısı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şubesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde dernek temsilcileriyle bir araya gelen heyet, talep ve önerileri de dinledi.