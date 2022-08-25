Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı

25.08.2022 12:43
Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi.

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta Şiddetli Yağışa Karşı Önlem Esenyurt'ta Şiddetli Yağışa Karşı Önlem ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA ESENYURT'TA BELEDİYE BAŞKANI İLE SU BASAN EVİN SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA
Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in gizlice çekilen cinsel ilişki kasedi Twitter'da ifşa edildi
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 12:43:56. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement