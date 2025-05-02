Esenyurt\'ta Toplu Sünnet Organizasyonu İçin Kayıtlar Başladı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, 30 Mayıs tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze gelerek başvurularını yapabilecek.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonunun kayıtları 2-30 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Kıraç Beyaz Masa, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alınacak. Vatandaşlar kayıtla ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabilecek. - İSTANBUL